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    Трамп запропонує заступника держсекретаря США на посаду посла в Росії

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    Джон Салліван - Трамп запропонує заступника держсекретаря США на посаду посла в Росії
    Джон Салліван

    У разі схвалення Сенатом Салліван замінить на посаді посла Джона Гантсмана, який пішов у відставку

    Президент США Дональд Трамп заявив, що пропонуватиме кандидатуру заступника державного секретаря США Джона Саллівана на посаду посла Вашингтону в Росії.

    Про це повідомляє агенція Reuters.

    У разі схвалення Сенатом Салліван замінить на посаді посла Джона Гантсмана, який пішов у відставку.

    У серпні президент Трамп заявив, що Салліван «цілком може стати» наступним послом Вашингтону в Росії.

    6 серпня стало відомо, що посол США в Росії Джон Гантсман звернувся до президента Трампа з проханням про відставку з 3 жовтня.

    У момент найгірших за останні 20 років американсько-російських відносин посада американського посла в Москві вважається однією з найскладніших в американському дипломатичному відомстві. Джон Гантсман у своєму листі написав, що американським дипломатам доводиться працювати у «ворожій» атмосфері.

    Салліван працював юристом до того, як приєднався до адміністрації Трампа в 2017 році.

    США посол президент
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