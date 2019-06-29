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    У світі

    У Білому домі повідомили деталі зустрічі Трампа і Меркель

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    Дональд Трамп та Ангела Меркель на саміті Великої двадцятки - У Білому домі повідомили деталі зустрічі Трампа і Меркель
    Дональд Трамп та Ангела Меркель на саміті Великої двадцятки

    Президент США та канцлер Німеччини обговорили в Осаці підтримку реформ в Україні

    Серед питань, які Дональд Трамп обговорив на зустрічі з Ангелою Меркель на саміті G20, була необхідність допомоги Україні в реалізації економічних реформ.

    Про це повідомили в Білому домі.

    «Сьогодні президент зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити широке коло питань. Зокрема, загрозливу діяльність Ірану на Близькому Сході, стабілізацію Лівії та регіону Сахель, а також підтримку економічних реформ в Україні», - зазначили в Білому домі.

    Крім того, повідомляється, що обидва лідери розглянули нинішній стан переговорів США й Китаю, а також необхідність встановлення «справедливих стандартів» для глобальної торгівлі.

    Нагадаємо, 28 червня на полях саміту Великої двадцятки відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

    Путін, зокрема, «роз'яснив» Трампу ситуацію із полоненими українськими моряками

    До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.

    Як повідомлялось, зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, що працювали за попереднього президента: принцип «нічого про Україну без України». Зокрема, звільнення українських моряків стало частиною домовленостей між РФ і заходом, який в обмін пішов на поступки: повернув Росію до ПАРЄ.

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