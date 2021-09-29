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    У Білорусі горів нафтозавод (фото, відео)

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    Вогнеборцям вдалося приборкати полум&rsquo;я - У Білорусі горів нафтозавод (фото, відео)
    Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я
    Фото МЧС

    Пожежа на нафтозаводі «Нафтан» сталася через витік палива

    На білоруському заводі «Нафтан» сталася пожежа через витік палива. Вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь. Про це пише місцеве видання Onliner.

    «Сьогодні під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ «Нафтан» у місті Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням», – повідомляє МНС.

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    Фото МЧС
    Фото МЧС

    Зазначається, що вогонь досягав висоти три метри. Підрозділам МНС вдалося локалізувати пожежу.

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    Теги: пожежа Білорусь
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    У Білорусі горів нафтозавод (фото, відео)