У Білорусі горів нафтозавод (фото, відео)
Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я
Фото МЧС
Пожежа на нафтозаводі «Нафтан» сталася через витік палива
На білоруському заводі «Нафтан» сталася пожежа через витік палива. Вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь. Про це пише місцеве видання Onliner.
«Сьогодні під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ «Нафтан» у місті Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням», – повідомляє МНС.
Зазначається, що вогонь досягав висоти три метри. Підрозділам МНС вдалося локалізувати пожежу.
Читайте також: