Лукашенко погрожує відкрити фронт з Україною

Білорусь та Росія фактично зробили проголошення офіційного військового союзу двох диктатур проти України

Лукашенко на сьогоднішній нараді з білоруськими силовиками анонсував «відкриття нового фронту з Україною» і «реагування РБ і РФ на розміщення військових баз США в Україні»: «...Найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Мало того, що туди побігли наші втікачі, – там створюються навчально-тренувальні табори у все більшій кількості, де навчають роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби.

...Особливу увагу – українській ділянці [кордону] – що ми там будемо робити? Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під видом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази США створюють на Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати. Ми з президентом Росії проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба робити якісь дії. В іншому випадку ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію, аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувались і допустити цього не можемо».

Прессекретар МЗС України вже зробив з цього приводу заяву – заперечив існування американських «таборів і баз» на території України. Як на мене – не найефективніша реакція, зважаючи на появу риторики «другого фронту» і на озвучення виправдань для концентрації російських військ вздовж нашого кордону ще й на території Білорусі.

Фактично, це було проголошення офіційного військового союзу двох диктатур проти України. І офіційна Україна мала би не обмежитись скромними запереченнями прессекретаря МЗС «та ви що, насправді ми досі геть беззахисні, не хвилюйтесь», а вчинити геть інші кроки.

Вже мали бути оприлюднені офіційні звернення не прессекретаря Кулеби і не самого Кулеби, а безпосередньо Зеленського як Верховного Головнокомандувача – до НАТО, до США і ЄС, до голів держав, до ООН і Радбезу ООН, до ОБРЄ. Адже це вже не ляпання язиками ноунеймів з кремлівського пропагандистського пулу десь в Соловйова чи Скабєєвої на ефірі. Це офіційна заява президента (нехай і невизнаного) чималої країни після офіційних перемовин з президентом Росії, підтверджена речником Путіна.

Це напряму зачіпає інтереси передусім США (як обвинувачених в розміщенні військових баз). Це публічна заява про концентрацію військ окупанта ще на одній ділянці кордону України. Це анонсування серйозної ескалації ситуації в Європі.

І обмежитись запереченням від секретаря?

Зрештою, Зеленський вже мав домовлятись з представниками Конгресу і з Байденом про реальне розміщення в Україні бодай однієї військової бази США. Чи хоч кількох навчальних таборів з американськими інструкторами. Бо навіть такий крок вже серйозно ускладнив би черговий напад Росії на територію нашої держави. Все одно ворог і так вже обвинуватив Україну й Америку в існуванні таких речей.

Але ж Байден знов почне наїздити «А що ви вже виконали з поставлених раніше задач? А що ви зробили з викритими корупційними схемами?». Це і є причина, через котру Зеленський досі не звернувся по військову допомогу до США? Бо боїться претензій?

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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