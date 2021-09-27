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    «Треба реагувати»: у Лукашенка та Путіна істерика через війська НАТО в Україні

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    Олександр Лукашенко і Володимир Путін бояться розміщення ракет на кордоні з Україною - «Треба реагувати»: у Лукашенка та Путіна істерика через війська НАТО в Україні
    Олександр Лукашенко і Володимир Путін бояться розміщення ракет на кордоні з Україною
    фото з відкритих джерел

    Білоруський та російський диктатори вирішили «робити якісь дії» через співпрацю України з Альянсом

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом. Про це йдеться у заяві Лукашенка.

    «Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натівські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати», – сказав Лукашенко на безпековій нараді в Мінську.

    За словами самопроголошеного президента Білорусі, він обговорив це питання з Путіним і «домовилися, що там треба робити якісь дії».

    В іншому випадку, повідомив Лукашенко, Білорусь і Росія найближчим часом ніби-то матимуть прямо на кордоні неприйнятну для них ситуацію, «аж до розміщення ракет відповідної дальності».

    Нагадаємо, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

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    Теги: Білорусь Росія НАТО Олександр Лукашенко Путін військові навчання військові Україна кордон
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    «Треба реагувати»: у Лукашенка та Путіна істерика через війська НАТО в Україні