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    МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні

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    Олександр&nbsp;Лукашенко добре засвоїв шаблони російської пропаганди - МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні
    Олександр Лукашенко добре засвоїв шаблони російської пропаганди
    фото з відкритих джерел

    Україна не планує втручатися у справи Білорусі

    Заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито створення спеціальних військових баз в Україні, є безпідставними інсинуаціями. Україна не має намірів втручатися у справи Білорусі. Про це «Главкому» сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    «Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Лукашенка. Очевидно, що Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема», - сказав він.
    Ніколенко зазначив, що, говорячи про «примарні американські бази та табори бойовиків в Україні», Лукашенко паралельно перетворює Білорусь в суцільну військову базу Росії.

    «Саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і дружнього нам білоруського народу. Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську», – наголосив речник МЗС.

    Крім того, як сказав Ніколенко, Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у справи Білорусі, а також не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.

    «Водночас ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі», – додав він.

    Наагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

    Попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

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    Теги: МЗС Білорусь Росія НАТО Олександр Лукашенко Путін військові Україна суверенітет
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    МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні