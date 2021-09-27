МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні

Україна не планує втручатися у справи Білорусі

Заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито створення спеціальних військових баз в Україні, є безпідставними інсинуаціями. Україна не має намірів втручатися у справи Білорусі. Про це «Главкому» сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Лукашенка. Очевидно, що Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема», - сказав він.

Ніколенко зазначив, що, говорячи про «примарні американські бази та табори бойовиків в Україні», Лукашенко паралельно перетворює Білорусь в суцільну військову базу Росії.

«Саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і дружнього нам білоруського народу. Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську», – наголосив речник МЗС.

Крім того, як сказав Ніколенко, Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у справи Білорусі, а також не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.

«Водночас ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі», – додав він.

Наагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

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