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    У Білорусі призупинили діяльність Інституту Гете

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    Влада Білорусі призупинила діяльність Інституту Гете - У Білорусі призупинили діяльність Інституту Гете
    Влада Білорусі призупинила діяльність Інституту Гете
    Фото: Goethe-Institut Belarus

    Влада Білорусі припинила всі види діяльності Інституту Гете та Німецької служби академічних обмінів

    Влада Білорусії призупинила діяльність у країні Інституту Гете і Німецької служби академічних обмінів (DAAD). У Берліні переконані, що такі кроки сприятимуть подальшій ізоляції Мінська у світі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини.

    «Ми шкодуємо про рішення білоруської сторони припинити всі види діяльності Інституту Гете та Німецької служби академічних обмінів у Білорусі. Цей крок сприятиме подальшій ізоляції Білорусі на міжнародному рівні. Жертвами цього рішення є громадяни Білорусі, яким відмовлено у подальших можливостях соціальної та культурної діяльності», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що обидві інституції протягом десятиліть створювали «культурні та академічні мости« між Німеччиною, Європою та Білоруссю: «Завдяки за їхньої посередницької участі цілі покоління білоруських науковців, працівників культури та зацікавлених людей контактували та обмінювались зі своїми німецькими колегами».

    У МЗС вважають, що ця робота наблизила Німеччину та Білорусь між собою на соціальному та культурному рівнях і запевнили, що федеральний уряд й надалі працюватиме над підтримкою культурного та соціального співробітництва між країнами.

    «Німеччина та Європейський Союз стоять на боці білоруського народу і підтримують його зусилля та зусилля щодо поваги його основних політичних прав. Ми знову закликаємо владу Білорусі вступити у серйозний та всеосяжний національний діалог та відповісти на законні вимоги протестного руху», — резюмували у міністерстві.

    Інститут Гете — німецька неурядова організація, метою якої є популяризація німецької мови та підтримка міжнародної культурної співпраці різних країн з Німеччиною.

    Заснований в 1925 році як Німецька академія і представлений у 78 країнах світу 143 інститутами. Штаб-квартира організації знаходиться у Мюнхені. Фінансується федеральним урядом Німеччини. Організація функціонувала у Білорусії з 1993 року.

    28 червня у відповідь на санкції Євросоюзу Білорусь призупинила свою участь в ініціативі ЄС Східне партнерство. Також республіка відкликала свого постійного представника при ЄС для консультацій і заборонила в'їзд представникам євроструктур.

    Теги: МЗС Білорусь ЄС Німеччина санкції
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    У Білорусі призупинили діяльність Інституту Гете