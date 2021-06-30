Белтелерадіокомпанію виключили з Європейської мовної спілки

З 1 липня БТРК більше не зможе отримати доступ до сервісів Європейської мовної спілки

Раніше членство БТРК було заморожено

Виконком Європейського мовного союзу 30 червня прийняв рішення призупинити членство Белтелерадіокомпанії (БТРК) в організації. Про це повідомляє пресслужба Європейської мовної спілки.

З 1 липня БТРК більше не зможе отримати доступ до сервісів Європейської мовної спілки, включаючи обмін новинним і музичним контентом, правами на мовлення певних музичних і спортивних заходів, правової, технічної та дослідницької експертизи.

«В останні тижні ми були особливо стурбовані тим, що в ефір виходили інтерв'ю, отримані, очевидно, під тиском. Ми також спостерігали за іншими передачами Белтелерадіокомпанії з цього питання, які викликали інші серйозні і зовсім виняткові побоювання», - відзначили в Європейській мовній спілці в кінці травня.

В кінці травня Європейський мовний союз зажадав від Белтелерадіокомпанії пояснень за показ знущань над людьми. І дав на це два тижні. Членство БТРК було заморожено.

Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.