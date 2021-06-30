Розбирайте валізи. Чому ЄС не відкриває кордони українцям і коли запрацюють паспорти про вакцинацію?

В уряді досі не знають, коли саме почнуть видавати українцям паспорти про вакцинацію від коронавірусу

Вже з першого липня тисячі українців чекали, що нарешті «короновірусні стіни» на кордонах з Європейським Союзом впадуть, і вільні подорожі знову стануть доступними. Від завтра Євросоюз справді відкриває свої кордони для вакцинованих громадян з низки країн. Проте, погана новина в тому, що у переліку України немає. Тому, скажімо, на матч до Риму, де у суботу гратиме національна збірна, ви поїхати навряд чи зможете.

Чому так сталося, очевидно, ми почуємо уже скоро, адже по «коронавірусних нормах», встановлені Євросоюзом, ми мали б бути у цьому списку поряд з Молдовою, Вірменією та Азербайджаном. Зідно формули, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення. Наразі цей показник, наприклад, у Молдові становить 29, у Вірменії – трохи більше 35, а в Україні – 33.

Однак, очевидно, Європу лякають масштаби України, які неспівмірні з країнами, громадяни яких отримали дозвіл безперешкодно подорожувати.

Втім, українці досі не мають і документа, за яким такий в’їзд став би можливим, так званого, паспорта вакцинації. І чинний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, і його попередник Максим Степанов обіцяли, що видача Covid-паспортів (задля в’їзду на територію Євросоюзу без ПЛР-тесту) запрацює до 1 липня. Тобто, уже відзавтра.

Наразі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив лише про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня. Але досі не зрозуміло, чи визнаватимуться вони Європейським Союзом.

Вже не кажучи про те, що бета-тестування і повноцінна видача паспортів – це різні речі. Тестування потрібно для відпрацювання механізму завантаження у додаток «Дія» цифрових паспортів з електронної бази Міністерства охорони здоров’я. Коли ж кожний охочий зможе отримати через додаток паспорт вакцинації – невідомо. Коли такий документ можна буде отримати у паперовому вигляді від сімейного лікаря – також невідомо, але однозначно не раніше вересня.

«ВнутрішньоМОЗовий» хаос

В контакт-центрі Міністерства охорони здоров'я з питань Covid-19 сьогодні вранці кореспонденту «Главкома» повідомили, що досі механізм отримання цього документу достеменно невідомий.

«Вам потрібно буде звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він вніс дані в електронну систему МОЗ. Цифровий паспорт також буде у вас в додатку «Дія», - зазначили на гарячій лінії.

На уточнююче питання про те, чи зявиться цей сертифікат у «Дії» автоматично у всіх людей, які пройшли повний курс вакцинації, оператор відповісти не змогла. «Можливо, вам доведеться внести туди якісь додаткові дані... Уточніть іще 2 липня, тоді будуть відомі всі деталі», - додали у контакт-центрі.

Водночас у Центрі громадського здоров’я МОЗ кореспондента «Главкома» запевнили, що паспорт можна буде отримати вже завтра. Для цього потрібно буде, знову-таки, звернутися до сімейного лікаря, який бачитиме сертифікат кожного свого пацієнта (який пройшов повний курс вакцинації) в електронній системі і зможе роздрукувати його на прохання пацієнта.

За пару годин з’ясувалося, що на обидвох гарячих лініях кореспондента ввели в оману – власне, як можуть ввести в оману будь-якого громадянина, який звернеться до операторів із запитаннями щодо отримання паспорту вакцинації.

Як усе є насправді

По-перше, про терміновий старт повноцінної видачі цифрових паспортів не йдеться. «На повну силу (а не у режимі бета-тестування) видача паспортів запрацює у липні цього року – не з першого числа, а трішки пізніше, коли будуть узгоджені всі бюрократичні та технічні моменти», - повідомив у коментарі «Главкому» речник Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.

По-друге, йдеться тільки про генерацію цих цифрових документів у «Дії». Просто прийти до сімейного лікаря і попросити роздрукувати документ найближчим часом не вийде. «Пізніше планується видача таких сертифікатів безпосередньо сімейним лікарем, але це буде не раніше вересня», - проінформував «Главком» Борщ і зазначив, що про появу такої можливості МОЗ повідомить додатково.

Побачити свій цифровий паспорт у «Дії» зможуть ті громадяни, які пройшли курс вакцинації, тобто отримали два щеплення, причому документ у додатку має з’явитися не раніше, ніж через два тижні після другого уколу. Зауважимо: не має значення, чи записувалась особа у чергу на вакцинацію через додаток «Дія», чи ні. До прикладу, чимало охочих щепитися не записувалися у чергу до Центру масової вакцинації через «Дію» (у додатку є певні технічні проблеми із цією опцією), а просто приходити. Безпосередньо у Центрі співробітники і лікарі вводили в електронну систему (дані з якої, за задумом Мінцифри мають «підтягнутися» у «Дію») всю необхідну інформацію щодо кожного з вакцинованих.

Не привід засмучуватися

Як відомо, нині українців вакцинують чотирма біопрепаратами: AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio, китайською CoronaVac та Comirnaty (Pfizer). Водночас Європейська агенція лікарських засобів (EMA) станом на 18 червня не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Іншим словами, з цього переліку ЕМА в Україні є лише Comirnaty (Pfizer). Це означає, що українцям, які отримали повний курс щеплень трьома іншими вакцинами і відповідний паспорт, для в’їзду в ЄС все одно треба буде робити свіжий ПЛР-тест.

У списку від ЕМА є AstraZeneca, але тільки Vaxzevria, яка виробляється у Великій Британії, а також американські Moderna і Johnson&Johnson. Але їх немає в Україні.

Втім, ситуація може змінитися.

Разом із тим, вже зараз українці можуть отримати свідоцтво про вакцинацію. Це паперовий, а не електронний документ, який можна отримати після щеплення другою дозою вакцини, тобто по завершенні циклу щеплень, роз’яснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Отримати таку довідку можна або одразу після отримання другого щеплення, або згодом у сімейного лікаря, а знадобитися цей документ може при перетині кордону. Молдова вже погодилися приймати українців із такими свідоцтвами, ще кілька країн також висловили готовність визнавати такий документ.

Наталія Сокирчук, «Главком»