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    Україна домовляється ще з однією країною про визнання Сovid-сертифікатів

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    Україна завершує процес запуску цифрового Сovid-сертифіката, який буде синхронізований з аналогом ЄС - Україна домовляється ще з однією країною про визнання Сovid-сертифікатів
    Україна завершує процес запуску цифрового Сovid-сертифіката, який буде синхронізований з аналогом ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Глава МЗС України провів перемовини з колегою із Ірландії

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і оборони Ірландії Саймоном Ковеном. обговорили взаємне визнання covid-сертифікатів.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, міністри обговорили взаємне визнання Сovid-сертифікатів.

    Зокрема, міністри обговорили заходи України та Ірландії в контексті протидії пандемії, вакцинацію населення та спрощення умов поїздок громадян двох країн.

    «Україна завершує процес запуску цифрового Сovid-сертифіката, який буде синхронізований з аналогом ЄС. Взаємне визнання таких сертифікатів між нашими державами спростить поїздки громадян і пожвавить контакти бізнесу. Це стане одним з перших завдань посла України, яка вже через кілька тижнів має прибути в Дублі», – заявив Кулеба.

    Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію двох країн у міжнародних організаціях, зокрема в контексті непостійного членства Ірландії в Раді Безпеки ООН.

    Як повідомляв «Главком», МОЗ назвав основну мету запровадження Covid-сертифікатів.

    Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня.

    Натомість «Главкому» стало відомо, що видача українцям паспортів про вакцинацію від Covid-19 відкладається.

    Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.

    До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

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    Теги: МЗС ЄС міністр Ірландія Україна щеплення вакцинація Дмитро Кулеба
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    Україна домовляється ще з однією країною про визнання Сovid-сертифікатів