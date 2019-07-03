Зеленський привітав Лукашенка з Днем незалежності Білорусі



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«Народи України та Білорусі завжди пов'язували взаємовигідні добросусідські та партнерські відносини», - заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав президента Білорусії Олександра Лукашенка з Днем незалежності, заявивши, що Київ надає пріоритетного значення зміцненню відносин із Мінськом.

«Народи України та Білорусі завжди пов'язували взаємовигідні добросусідські та партнерські відносини, подальшому розвитку та зміцненню яких Україна завжди надаватиме пріоритетне значення», - йдеться в привітанні Зеленського, якого цитує прес-служба білоруського президента.

Зеленський додав, що впевнений, що цьому сприятимуть спільні зусилля та конструктивний політичний діалог країн, зокрема під час II Форуму регіонів України та Білорусі восени.

Як відомо, Білорусь 3 липня святкує День незалежності.

Раніше повідомлялося, що Зеленський 1-3 липня перебуває з візитом у Канаді.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

Джерело: Інтерфакс-Україна