У російському Бєлгороді почалася евакуація (фото)
Росіяни втікають у Тульську область
У російському місті Бєлгород розпочалася масова евакуація населення. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області, яка межує з Україною, В'ячеслав Гладков.
Він зазначив, що росіяни втікають у Тульську область.
«Сьогодні вранці в Тульську область вирушили два автобуси з жителями нашого регіону, які вирішили тимчасово покинути область. Це близько 56 осіб, в тому числі 32 дитини. Також в автобуси супроводжують – медпрацівники та представники районів», – зазначив Гладков.
Як раніше повідомлялося, у Бєлгородській області Росії почалося встановлення оборонних протитанкових споруд.
Нагадаємо, 22 жовтня, у місті Шебекіно у Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що обстріляли різні вулиці, торговий центр, а також магазин Fix Price.
Також відомо, що у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу.
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