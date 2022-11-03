У російському Бєлгороді почалася евакуація (фото)

З Бєлгорода вирушили два автобуси

Росіяни втікають у Тульську область

У російському місті Бєлгород розпочалася масова евакуація населення. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області, яка межує з Україною, В'ячеслав Гладков.

Він зазначив, що росіяни втікають у Тульську область.

«Сьогодні вранці в Тульську область вирушили два автобуси з жителями нашого регіону, які вирішили тимчасово покинути область. Це близько 56 осіб, в тому числі 32 дитини. Також в автобуси супроводжують – медпрацівники та представники районів», – зазначив Гладков.

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Як раніше повідомлялося, у Бєлгородській області Росії почалося встановлення оборонних протитанкових споруд.

Нагадаємо, 22 жовтня, у місті Шебекіно у Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що обстріляли різні вулиці, торговий центр, а також магазин Fix Price.

Також відомо, що у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу.