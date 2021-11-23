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    У Болгарії 46 туристів загинули в страшній ДТП: перші подробиці трагедії

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    Люди опинилися заблокованими у палаючому транспорті - У Болгарії 46 туристів загинули в страшній ДТП: перші подробиці трагедії
    Люди опинилися заблокованими у палаючому транспорті
    Фото: Darik news

    Автобус із мандрувальниками загорівся на ходу та перекинувся

    У Болгарії в ніч на 23 листопада кілька десятків людей загинули в туристичному автобусі, який загорівся на ходу. Про це повідомляє Darik news.

    Приблизно о 2:00 на трасі Софія–Благоєвград спалахнув туристичний автобус, який був зареєстрований у Північній Македонії та прямував до Стамбула.

    Загалом у салоні було 53 особи, з яких 46 загинуло, серед них було 12 дітей. Ще сімох постраждалих, яким вдалося вибратися з вікон автобусу, госпіталізували з опіками обличчя, верхніх дихальних шляхів, а також травмами.

    «Автобус не з'їхав з траси, свідчень про причетність іншого транспортного засобу немає», – сказав директор Головного управління національної поліції Станімір Станєв.

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    За попередньою інформацією, людей не вдалося врятувати через те, що автобус перекинувся. Рух на трасі було тимчасово заблоковано на 30 км.

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    Теги: ДТП Болгарія
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    У Болгарії 46 туристів загинули в страшній ДТП: перші подробиці трагедії