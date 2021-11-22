Чому у Харкові мажори на авто вбивають людей? Новообраний мер шокував поясненням

На думку мера дороги у Харкові такі хороші, що провокують водіїв на скоєння тяжких ДТП

Терехов пояснив кількість ДТП у Харкові

Хороший стан харківських доріг, на думку міського голови Ігоря Терехова, й став причиною такої кількості резонансних аварій у місті. Про це мер Харкова сказав на виїзному засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.

«Ви ставите питання «а чому так багато ДТП?» Якщо чесно, хоч це не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові добрі», – відповів Терехов на питання народних нардепів.

Харківський міський голова також додав, що як тільки відремонтують внутрішню квартальну дорогу, жителі Харкова просять встановити «лежачого поліцейського»: «Тому що їздять цією дорогою, діти виходять з майданчику — починаються проблеми».

Як відомо, у Харкові сталось кілька резонаансних ДТП. Нещодавно прокуратура підтвердила, що під час смертельної аварії на проспекті Гагаріна за кермом автомобіля Infiniti був 16-річний водій Микола Харківський. Мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.

11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів. Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео). Як відомо, водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном.

Також нагадаємо, що на місці ДТП з дітьми водійка Mazda збила патрульного. Поліція зупинила жінку за порушення правил, але вона вирішила втекти та збила правоохоронця.

Восени 2017 року у Харкові сталась моторошна ДТП, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості. Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову, яких визнаано винними у скоєнні аварії. Зазначимо, що Олена Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП у Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня 2019 року етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.