Під Києвом легковик влетів у вантажівку й загорівся (відео)
Рух транспорту в напрямку Борисполя ускладнено
У понеділок, 22 листопада, на Бориспільському шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Водій автівки Ford на високій швидкості влетів у вантажівку DAF.
Після зіткнення легковий автомобіль загорівся. На допомогу кинулися інші водії з вогнегасниками.
На місці працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.
Водія та пасажира Ford у важкому стані забрали до лікарні.
Як повідомляє патрульна поліція Києва, через ДТП рух ускладнено у напрямку Борисполя.
Нагадаємо, 20 листопада в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль.
19 листопада на слизькій дорозі Київ–Ржищів, поблизу села Гребені, сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди за годину.
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