Під Києвом легковик влетів у вантажівку й загорівся (відео)

Рух транспорту в напрямку Борисполя ускладнено

У понеділок, 22 листопада, на Бориспільському шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водій автівки Ford на високій швидкості влетів у вантажівку DAF.

Після зіткнення легковий автомобіль загорівся. На допомогу кинулися інші водії з вогнегасниками.

На місці працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.

Водія та пасажира Ford у важкому стані забрали до лікарні.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, через ДТП рух ускладнено у напрямку Борисполя.

Нагадаємо, 20 листопада в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль.

19 листопада на слизькій дорозі Київ–Ржищів, поблизу села Гребені, сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди за годину.