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    Під Києвом легковик влетів у вантажівку й загорівся (відео)

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    У результаті ДТП легковий автомобіль отримав серйозні пошкодження - Під Києвом легковик влетів у вантажівку й загорівся (відео)
    У результаті ДТП легковий автомобіль отримав серйозні пошкодження
    фото: Патрульна поліція Києва

    Рух транспорту в напрямку Борисполя ускладнено

    У понеділок, 22 листопада, на Бориспільському шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій автівки Ford на високій швидкості влетів у вантажівку DAF.

    Після зіткнення легковий автомобіль загорівся. На допомогу кинулися інші водії з вогнегасниками.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.

    Водія та пасажира Ford у важкому стані забрали до лікарні.

    Як повідомляє патрульна поліція Києва, через ДТП рух ускладнено у напрямку Борисполя.

    Нагадаємо, 20 листопада в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль.

    19 листопада на слизькій дорозі Київ–Ржищів, поблизу села Гребені, сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди за годину.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ ДСНС водій Київщина автомобіль рятувальники
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    Під Києвом легковик влетів у вантажівку й загорівся (відео)