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    У світі

    Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit знову завершилися безрезультатно

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    Переговори проходили в Брюсселі&nbsp; - Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit знову завершилися безрезультатно
    Переговори проходили в Брюсселі 

    ЄС залишається відкритим і готовий розглянути «будь-які здійсненні й юридично діючі» пропозиції від Британії

    Зустріч між представниками Європейської комісії та Великої Британії щодо Brexit знову завершилися безрезультатно.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Переговори проходили в Брюсселі між головним переговірником ЄС Мішелем Барньє і британським міністром з питань Brexit Стівеном Барклі.

    «Мішель Барньє підкреслив, що в Угоді про вихід необхідно мати повністю оперативне рішення, що дозволяє уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, захистити економіку всього острова і цілісність Єдиного ринку», - йдеться у повідомленні.

    «ЄС залишається відкритим і готовий розглянути будь-які здійсненні й юридично діючі пропозиції, які відповідають всім цим цілям», - відзначили в Єврокомісії.

    До слова, лейбористи відмовилися прямо підтримати скасування Brexit.

    Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав документ про «упорядкований Brexit», згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.

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