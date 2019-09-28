Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit знову завершилися безрезультатно



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Переговори проходили в Брюсселі

ЄС залишається відкритим і готовий розглянути «будь-які здійсненні й юридично діючі» пропозиції від Британії

Зустріч між представниками Європейської комісії та Великої Британії щодо Brexit знову завершилися безрезультатно.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Переговори проходили в Брюсселі між головним переговірником ЄС Мішелем Барньє і британським міністром з питань Brexit Стівеном Барклі.

«Мішель Барньє підкреслив, що в Угоді про вихід необхідно мати повністю оперативне рішення, що дозволяє уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, захистити економіку всього острова і цілісність Єдиного ринку», - йдеться у повідомленні.

«ЄС залишається відкритим і готовий розглянути будь-які здійсненні й юридично діючі пропозиції, які відповідають всім цим цілям», - відзначили в Єврокомісії.

До слова, лейбористи відмовилися прямо підтримати скасування Brexit.

Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав документ про «упорядкований Brexit», згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.