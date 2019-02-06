У британському уряді обговорили план відстрочки Brexit на два місяці - ЗМІ



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Дата офіційного виходу Великобританії зі складу ЄС може бути перенесена на 24 травня

У Британії хочуть, аби ЄС погодився на двомісячний «перехідний період» після 29 березня

Члени уряду Великобританії в секретному режимі обговорили можливість відстрочення виходу країни зі складу ЄС на два місяці.

Про це пише The Telegraph.

«Члени уряду секретно обговорили плани відкласти Brexit на вісім тижнів, незважаючи на попередження Терези Мей, що розмови про це є контрпродуктивними», - йдеться у матеріалі.

Британія хоче, аби ЄС погодився на двомісячний «перехідний період» після 29 березня, аби дати додатковий час на ухвалення необхідного законодавства.

«Упродовж цього тимчасового періоду Британія залишатиметься у ЄС на тих самих умовах», - зазначає видання.

При цьому прем’єр-міністр Великобританії під час засідання розкритикувала міністрів за публічне обговорення можливості відкладення Brexit.

The Telegraph додає, що у випадку втілення цих планів, дата офіційного виходу Великобританії зі складу ЄС буде перенесена на 24 травня.

Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей знову підтвердила, що виступає проти повернення жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Як відомо, ЄС відмовився відновлювати переговори щодо умов Brexit.

Нагадаємо, 13 лютого британський прем’єр-міністр Тереза Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄСщодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня.

15 січня депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.

Раніше міністр юстиції ФРН Катаріна Барлі заявила, що вона розчарована планом «Б», який запропонувала очільниця британського уряду Тереза Мей щодо виходу із ЄС.

Джерело: Укрінформ