У Брюсселі білоруська опозиція отримала премію Сахарова

Премія була заснована у 1988 році Європейським парламентом

Премію вручили опозиціонерам з Білорусі

Сьогодні, 16 грудня, на засіданні Європарламенту у Брюсселі відбулася церемонія вручення премії Сахарова «За свободу думки». Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Для мене велика честь вручити премію імені Сахарова 2020 року демократичній опозиції Білорусі та вітати Світлану Тихановську і її колег-лауреатів тут в Європарламенті. Сьогодні ми віддаємо данину їхній мужності та силі», – зазначив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Зазначимо, що демократичну опозицію у Білорусі представляє Координаційна рада. Зокрема, екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська, письменниця Світлана Алексієвич, активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.

Нагадаємо, що у жовтні цього року білоруська опозиція отримала премію Сахарова. Їх отримали лідерки білоруської опозиції Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова.

Щорічна премія з прав людини названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Вона була заснована у 1988 році Європейським парламентом для вшанування осіб та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Білоруська асоціація журналістів та колишній кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич були нагороджені премією у 2004 та 2006 роках відповідно.

Також нагадаємо, що білоруських опозиціонерок висунули на Нобелівську премію миру.