Білоруська опозиція потрапила у список фіналістів премії Сахарова



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Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

Лауреат премії Сахарова стане відомий 22 жовтня

Демократична опозиція в Білорусі потрапила у список фіналістів премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Лауреат премії стане відомий 22 жовтня.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

У список увійшла, зокрема, демократична опозиція в Білорусі, представлена координаційною радою, ініціативою сміливих жінок, політичних діячів і діячів громадянського суспільства.

У Європарламенті виділяють опозиціонерку Світлану Тихановську, письменницю і нобелівського лауреата Світлану Алексієвич, а також активістів Марію Колеснікову, Ольгу Ковалькову, Вероніку Цепкало, Сергія Тихановського, Олеся Беляцького, Сергія Ділевського, Степана Путіло і Ніколя Статкевича.

А також у «списку Сахарова»: захисники навколишнього середовища Гуапинола і Берта Касерес з Гондурасу, архієпископ Наджіб Мусу Міхаель з Іраку.

Лауреат премії Сахарова стане відомий 22 жовтня.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що білоруську опозицію номінували на премію Сахарова

Премію Сахарова «За свободу думки» щорічно вручає Європейський парламент. У 2019 році її отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю, а в 2018 році лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській тюрмі та оголосив голодування.