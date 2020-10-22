Білоруська опозиція отримала премію Сахарова



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Лідерки білоруської опозиції Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова

Церемонія нагородження має відбутися в Європарламенті 16 грудня

Демократичній опозиції в Білорусі Європарламент присудив премію імені Андрія Сахарова 2020 року.

Нагороду тепер отримають кілька опозиційних діячів, серед яких Світлана Тихановська, Марія Колесникова, Вероніка Цепкало, Ольга Кавалкова та Сергій Дилевський, нобелівський лауреат Світлана Олексієвич, ув'язнений чоловік Тихановської Сергій Тихановський, засновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путило, Олесь Бєляцький із правозахисної організації «Весна» та політв’язень Микола Статкевич, який був кандидатом у президенти на виборах 2010 року.

Церемонія нагородження має відбутися в Європарламенті 16 грудня, хоча поки не ясно, відбудеться вона в Брюсселі чи в Страсбурзі через пандемію.

Двома іншими кандидатами, що потрапили в шорт-лист, були група екологічних активістів із Гондурасу та архієпископ іракського міста Мосул Наджеб Майкл.

Щорічна премія з прав людини названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Вона була заснована в 1988 році Європейським парламентом для вшанування осіб та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Білоруська асоціація журналістів та колишній кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич були нагороджені премією у 2004 та 2006 роках відповідно.

Також нагадаємо, що білоруських опозиціонерок висунули на Нобелівську премію миру