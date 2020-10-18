Білоруських опозиціонерок висунули на Нобелівську премію миру



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Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колеснікова Фото: Радіо Свобода

Тоскедаль зазначає, що троє опозиційних політиків стали «натхненням для мирного повстання в Білорусі»

Депутат норвезького парламенту від Християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедаль висунув білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колеснікову та Вероніку Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.

Про це повідомляє норвезьке видання Vart Land.

Тоскедаль зазначає, що троє опозиційних політиків стали «натхненням для мирного повстання, яке зараз відбувається щотижня на вулицях Мінська».

Номінацію пояснюють тим, що три жінки заслуговують високої оцінки «за боротьбу за чесні вибори і натхнення для мирної опозиції до нелегітимного режиму в Білорусі».

Тоскедаль висловив сподівання, що висування на премію «притягне ще більше уваги до мирної опозиційної боротьби проти останнього диктатора Європи» і до тих, хто бореться за «вільну і демократичну Білорусь».

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що білоруську опозицію номінували на премію Сахарова.