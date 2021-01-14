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    У світі

    У Брюсселі спалахнули заворушення через смерть хлопця у відділку поліції

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    Протестувальники розтрощили відділок поліції,&nbsp;розбили автобусні зупинки та підпалили сміттєві баки - У Брюсселі спалахнули заворушення через смерть хлопця у відділку поліції
    Протестувальники розтрощили відділок поліції, розбили автобусні зупинки та підпалили сміттєві баки
    Фото: AP Photo/Francisco Seco

    Поліція затримала щонайменше 112 людей, зокрема 30 неповнолітніх

    У Брюсселі 13 січня сотні людей вийшли на протест через смерть 23-річного хлопця Ібрагіма Б. у відділенні поліції. У ході зіткнень з мітингувальниками правоохоронці затримали щонайменше 112 людей, зокрема 30 неповнолітніх.

    Про це повідомляє телекомпанія RTBF.

    Мітинг розпочався мирно вдень у середу, 13 січня. Пізніше учасники акції почали кидати камінням у поліцейських, а також частина мітингарів підпалила поліцейський відділок. Вогонь швидко загасили.

    Під час заворушень Брюсселем проїхав автомобіль короля Бельгії Філіпа, якого супроводжувала поліція. Проїзд королівської автівки зняли на відео та розмістили у соцмережах.

    Під час заворушень швидкі евакуювали п'ятьох постраждалих, зокрема одного протестувальника та чотирьох правоохоронців. За даними поліції, у протесті взяли участь приблизно 500 людей. Також поліція повідомила про затримання щонайменше 112 людей, зокрема 30 неповнолітніх.

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    У Брюсселі спалахнули заворушення через смерть хлопця у відділку поліції
    У Брюсселі спалахнули заворушення через смерть хлопця у відділку поліції
    У Брюсселі спалахнули заворушення через смерть хлопця у відділку поліції
    У Брюсселі спалахнули заворушення через смерть хлопця у відділку поліції

    Під час протестів, крім того, розгромили декілька поліцейських машин, розбили автобусні зупинки, підпалили сміттєві баки тощо. Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден назвала «вандалізм, підпали, закидування поліції каміння неприйнятним» у столиці, передає Brussels Times. Вона також запевнила, що розслідування смерті 23-річного хлопця триває.

    Ібрагіма Б. затримали ввечері 9 січня через підозру у порушенні обмежувальних заходів щодо коронавірусу. За даними прокуратури Брюсселя, 23-річного хлопця відвезли у відділення поліції для допиту та перевірки документів.

    У відділку Ібрагім втратив свідомість. Поліцейські викликали «швидку», але медикам не вдалося врятувати хлопця і він помер у лікарні. За попередніми даними, в Ібрагіма сталася зупинка серця. Наразі триває розслідування ненавмисного вбивства.

    Родичі загиблого закликали людей вийти на мирний протест, до якого 13 січня долучилися приблизно 500 людей.

     

    Теги: вандалізм Бельгія смерть протест поліція
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