Помер власник Telegraph і один з найбагатших людей Британії

Співвласник Daily Telegraph помер у віці 86 років після нетривалої хвороби

У Великобританії помер мільярдер і співвласник Daily Telegraph Девід Барклі.

Про це повідомляє BBC News.

Барклі помер 10 січня у віці 86 років після нетривалої хвороби.

Свої співчуття вже висловив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За його словами, Барклі «врятував велику газету, створив тисячі робочих місць у Британії, пристрасно вірив у незалежність цієї країни і в те, чого вона може досягти».

Відзначимо, що Девід Барклі разом зі своїм братом-близнюком Фредеріком створили бізнес-імперію, що включає готелі, ритейл і ЗМІ.

У 2020 році Sunday Times оцінила їхні статки у 7 млрд фунтів стерлінгів, поставивши їх на 17-е місце у своєму рейтингу найбагатших людей світу.

Нагадаємо, що у світі з'явилося 50 нових мільярдерів у сфері охорони здоров'я. Більшість нових мільярдерів живуть у Китаї, в якому стався перший спалах коронавірусної інфекції.

До слова, рідна сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла після зараження коронавірусом.