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    У світі

    Помер власник Telegraph і один з найбагатших людей Британії

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    У Британії помер мільярдер Девід Барклі - Помер власник Telegraph і один з найбагатших людей Британії
    У Британії помер мільярдер Девід Барклі

    Співвласник Daily Telegraph помер у віці 86 років після нетривалої хвороби

    У Великобританії помер мільярдер і співвласник Daily Telegraph Девід Барклі.

    Про це повідомляє BBC News.

    Барклі помер 10 січня у віці 86 років після нетривалої хвороби.

    Свої співчуття вже висловив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За його словами, Барклі «врятував велику газету, створив тисячі робочих місць у Британії, пристрасно вірив у незалежність цієї країни і в те, чого вона може досягти».

    Відзначимо, що Девід Барклі разом зі своїм братом-близнюком Фредеріком створили бізнес-імперію, що включає готелі, ритейл і ЗМІ.

    У 2020 році Sunday Times оцінила їхні статки у 7 млрд фунтів стерлінгів, поставивши їх на 17-е місце у своєму рейтингу найбагатших людей світу.

    Нагадаємо, що у світі з'явилося 50 нових мільярдерів у сфері охорони здоров'я. Більшість нових мільярдерів живуть у Китаї, в якому стався перший спалах коронавірусної інфекції.

    До слова, рідна сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла після зараження коронавірусом.

    Теги: смерть Велика Британія хвороби
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