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    «Ганьба Зеленському». На Закарпатті протестували проти тарифів і локдауну (відео)

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    Жителі Берегового протестуватимуть і 14 січня - «Ганьба Зеленському». На Закарпатті протестували проти тарифів і локдауну (відео)
    Жителі Берегового протестуватимуть і 14 січня
    Фото з відкритих джерел

    Із початку року на Закарпатті протестують проти підняття тарифів

    У середу, 13 січня, у Берегові Закарпатської області відбулася акція протесту проти підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

    Кілька десятків людей зібралося біля газового господарства та обговорило свої подальші дії. Люди рішуче налаштовані до боротьби за зниження цін на газ.

    «Чим більше людей повстане проти тарифів, тим швидше влада ухвалить якісь рішення», – зазначила місцева активістка.

    Також люди висміяли запровадження посилених карантинних обмежень в Україні. «Ми бачили той локдаун в Буковелі, де їздив президент. Він катається на лижах, а ми тут протестуємо. Ганьба», – додав ще один протестувальник.

    Жителі Берегового закликали 14 січня об 11 годині прийти під Берегівську районну державну адміністрацію, щоб продовжити протест проти необґрунтованих тарифів. 

    Нагадаємо, на Закарпатті протестують проти підняття тарифів на газ та електроенергію. Зокрема 12 січня відбулися акції протесту у Виноградові. Ще раніше протестували в Хусті.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

    В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розробив постанову, яка поверне регуляцію тарифів на газ в Україні. Зараз йдеться тільки про неофіційну версію документа. Ідея ще не пройшла всі етапи узгодження й не опублікована для обговорення на офіційному сайті.

    Теги: газ тарифи Закарпаття протест Володимир Зеленський карантин
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