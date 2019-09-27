У ЦАР розбився гелікоптер місії ООН, троє загиблих
Інформації про національність загиблих наразі немає
У Центральноафриканській Республіці у п’ятницю зазнав аварії гелікоптер миротворчої місії ООН, внаслідок чого загинули троє людей.
Про це у Twitter повідомив спеціальний представник генсека ООН та керівник місії ООН у ЦАР Манкер Ндіає.
«Із величезним болем я дізнався про катастрофу сенегальського бойового вертольота, трьох загиблих та одного пораненого під час його посадки в Буарі. Мої щирі співчуття сім’ям та бажання якнайшвидшого одужання пораненому», - написав Ндіає.
Інформації про національність загиблих наразі немає.
Нагадаємо, раніше у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни.
Також у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями.