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    У світі

    У ЦАР розбився гелікоптер місії ООН, троє загиблих

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    <span>Сенегальський бойовий вертоліт розбився під час посадки в Буарі</span> - У ЦАР розбився гелікоптер місії ООН, троє загиблих
    Сенегальський бойовий вертоліт розбився під час посадки в Буарі
    Фото: samarew.com

    Інформації про національність загиблих наразі немає

    У Центральноафриканській Республіці у п’ятницю зазнав аварії гелікоптер миротворчої місії ООН, внаслідок чого загинули троє людей.

    Про це у Twitter повідомив спеціальний представник генсека ООН та керівник місії ООН у ЦАР Манкер Ндіає.

    «Із величезним болем я дізнався про катастрофу сенегальського бойового вертольота, трьох загиблих та одного пораненого під час його посадки в Буарі. Мої щирі співчуття сім’ям та бажання якнайшвидшого одужання пораненому», - написав Ндіає.

    Інформації про національність загиблих наразі немає.

    Нагадаємо, раніше у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни. 

    Також у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями

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