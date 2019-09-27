У ЦАР розбився гелікоптер місії ООН, троє загиблих



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Сенегальський бойовий вертоліт розбився під час посадки в Буарі Фото: samarew.com

Інформації про національність загиблих наразі немає

У Центральноафриканській Республіці у п’ятницю зазнав аварії гелікоптер миротворчої місії ООН, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це у Twitter повідомив спеціальний представник генсека ООН та керівник місії ООН у ЦАР Манкер Ндіає.

«Із величезним болем я дізнався про катастрофу сенегальського бойового вертольота, трьох загиблих та одного пораненого під час його посадки в Буарі. Мої щирі співчуття сім’ям та бажання якнайшвидшого одужання пораненому», - написав Ндіає.

Інформації про національність загиблих наразі немає.

Нагадаємо, раніше у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни.

Також у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями.