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    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)

    У місті Спаськ-Дальній обвалився міст - У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)
    У місті Спаськ-Дальній обвалився міст
    Фото: Новости VL.ru

    За останню добу в російському Примор'ї обвалилися два мости

    20 квітня вранці в місті Спаськ-Дальній у Приморському краї Росії обрушився міст через річку Кулішівка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації.

    Жертв немає.

    Місцева влада екстрено вживає заходи щодо організації об'їзду мосту.

    Зараз встановлюються знаки, місце надзвичайної події перегороджують, організовується тимчасовий об'їзд.

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    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)
    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)
    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)
    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)
    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)

    За даними крайової прокуратури, міст впав через проїзд вантажівки, яка важить більше встановленого обмеження в 20 тонн.

    Це вже друга пригода із мостами за останню добу у Примор'ї. У вівторок, 19 квітня, було пошкоджено нещодавно відремонтований міст через річку Суходіл на ділянці траси Владивосток–Находка–порт Східний.

    Теги: росія вантажівки міст
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    У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)