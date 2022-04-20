У центрі російського міста обвалився міст (фото, відео)

За останню добу в російському Примор'ї обвалилися два мости

20 квітня вранці в місті Спаськ-Дальній у Приморському краї Росії обрушився міст через річку Кулішівка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації.

Жертв немає.

Місцева влада екстрено вживає заходи щодо організації об'їзду мосту.

Зараз встановлюються знаки, місце надзвичайної події перегороджують, організовується тимчасовий об'їзд.

За даними крайової прокуратури, міст впав через проїзд вантажівки, яка важить більше встановленого обмеження в 20 тонн.

Це вже друга пригода із мостами за останню добу у Примор'ї. У вівторок, 19 квітня, було пошкоджено нещодавно відремонтований міст через річку Суходіл на ділянці траси Владивосток–Находка–порт Східний.