Кадировці розстріляли окупантів, що влаштували бунт у Запорізькій області

Російські окупанти відмовляються воювати через невиплату обіцяних грошей

Російські військовослужбовці, які воюють в Україні, почали бунтувати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей.

Так, за даними українських розвідників, у Пологівському районі Запорізької області почалися бунти російських окупантів. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

Кадировці жорстко присікли бунт, убивши трьох його зачинщиків, які готові були здати зброю та їхати додому.

Арєф’єв також повідомив, що постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється.

Нагадаємо, командир чеченських добровольців Муслім Чеберлоєвський розповів у інтерв’ю «Главкому», що кадировці не причетні до звірств російських окупантів в Україні.

За його словами, на території України воює від 5 до 10 тисяч кадировців.