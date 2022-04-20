  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Арестович назвав цінних персонажів серед полонених росіян

    Серед російських полонених трапляються родичі політиків та керівників армії РФ - Арестович назвав цінних персонажів серед полонених росіян
    Серед російських полонених трапляються родичі політиків та керівників армії РФ
    фото з відкритих джерел

    Українські військові беруть у полон не лише рядових російських солдатів

    Українська влада переконана, що зможе шляхом обміну повернути всіх українців, що потрапили в російський полон. Адже серед російських полонених в Україні багато цінних «персонажів». Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю для каналу «Фейгін Live».

    За його словами, серед російських полонених трапляються навіть близькі родичі політиків, генерали.

    «Є серед них, для прикладу племінник губернатора області Росії. Також є родичі їхнього керівництва армії», – сказав Арестович.

    Він зазначив, що Україна в будь-якому випадку зробила б усе, щоб визволити кожного свого громадянина. Але з цінними «екземплярами» поміж схоплених росіян це зробити легше.

    Нагадаємо, 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

    9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

    14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовці і вісім цивільних.

    19 квітня відбувся п'ятий обмін полоненими між РФ і Україною. Було звільнено з російського полону 76 осіб.

    Теги: росія окупанти війна обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арестович назвав цінних персонажів серед полонених росіян