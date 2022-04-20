Арестович назвав цінних персонажів серед полонених росіян

Українські військові беруть у полон не лише рядових російських солдатів

Українська влада переконана, що зможе шляхом обміну повернути всіх українців, що потрапили в російський полон. Адже серед російських полонених в Україні багато цінних «персонажів». Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю для каналу «Фейгін Live».

За його словами, серед російських полонених трапляються навіть близькі родичі політиків, генерали.

«Є серед них, для прикладу племінник губернатора області Росії. Також є родичі їхнього керівництва армії», – сказав Арестович.

Він зазначив, що Україна в будь-якому випадку зробила б усе, щоб визволити кожного свого громадянина. Але з цінними «екземплярами» поміж схоплених росіян це зробити легше.

Нагадаємо, 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовці і вісім цивільних.

19 квітня відбувся п'ятий обмін полоненими між РФ і Україною. Було звільнено з російського полону 76 осіб.