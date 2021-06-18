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    У Чехії демонтували останню телефонну будку (фото)

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    Телефонні будки поступово демонтували по всій Чехії протягом останніх років - У Чехії демонтували останню телефонну будку (фото)
    Телефонні будки поступово демонтували по всій Чехії протягом останніх років

    Наприкінці 20-го століття в Чехії було встановлено понад 30 тисяч телефонів-автоматів

    В селі Глубинє, що за 80 кілометрів на південний захід від столиці Праги, була демонтована телефонна будка – остання в Чехії. Таким чином 17 червня 2021 року закінчилась довга ера телефонів-автоматів у Чехії.

    Мешканці села зібрались біля своєї будки, щоб розлучитися з нею, хоча востаннє телефоном у ній користувались два роки тому.

    Телефонні будки поступово демонтували по всій Чехії протягом останніх років.

    На чеських землях перший телефон-автомат у будці встановили в Празі 110 років тому – 1911 року. Тоді, на початку 20-го століття, таких будок у Празі було близько десятка.

    Наприкінці 20-го століття в Чехії було встановлено понад 30 тисяч телефонів-автоматів. Спочатку ними користувались з допомогою монет, потім їх замінили телефонні картки. Але і з удосконаленням телефонів їхнє обслуговування залишалось складним, дорогим, непродуктивним. Остаточний вирок телефонам-автоматам винесли мобільні телефони.

    Але в Чехії є міста і села, в яких телефонній будці знаходять нове використання. Наприклад, телефонна будка перетворюється на «книгобудку», душову, місце для оголошень чи для для зарядки електромобілів.

    Також розглядаються можливості пристосувати телефонні будки як виставкові приміщення, а гарні за дизайном і добре збережені телефонні будки в деяких населених пунктах продають охочим.

    Перший телефон у будці був встановлений 1878 року в американському місті Нью-Гейвені.

    Теги: телефон вирок
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    У Чехії демонтували останню телефонну будку (фото)