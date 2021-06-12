«Плівки Медведчука». Журналіст Бігус оголосив «веселий конкурс на пляшку»

Тому, хто вгадає, яка пісня стоїть на рингтоні Віктора Медведчука, Денис Бігус пообіцяв пляшку рислінгу, мадери чи текіли

Керівник проєкту Bihus.info пропонує учасникам конкурсу вгадати рингтон кума Путіна

Журналіст та керівник проєкту Bihus.info Денис Бігус, який опублікував так звані плівки Медведчука, оголосив «веселий конкурс на пляшку рислінгу, мадери чи текіли».

«Умови:

Вгадати, який рингтон стоїть у телефоні Медведчука. Точніше – одному з телефонів, бо він по десятку розмовляє. Відома пісня. Ви її точно знаєте і неодноразово чули. Підписати петицію за звільнення Татарова», – написав Бігус у Facebook.

За його словами. переможцем стане той, хто перший вгадає рінгтон кума Путіна.

«Гратись будемо до неділі, коли ми оприлюднимо всі записи і все стане зрозуміло. Але петицію можна підписувати і після завершення. Правильна петиція, чо», – резюмував журналіст.

До слова, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко під час обговорення скандалу через «плівки Медведчука» посперечалась із ведучою ток-шоу «Право на владу» Наталією Мосейчук.