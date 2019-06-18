У Чехії розкритикували дії Путіна з видачею паспортів на Донбасі



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Петршічек підтримав рішення Євросоюзу, у якому представники організації засудили відповідні дії Кремля

Рішення Росії про видачу паспортів на тимчасово окупованих територіях України засудили у міністерстві закордонних справ Чехії.

Про це написав надзвичайний і повноважний посол України Євген Перебийніс у Twitter.

Перебийніс наголосив, що міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек засудив дії Путіна.

За словами міністра, «паспортизація» українського Донбасу – це порушення суверенітету України, а також нехтування Мінськими домовленостями.

Петршічек підтримав рішення Євросоюзу, у якому представники організації засудили відповідні дії Кремля.

Як повідомляв «Главком», президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання можливості отримати російське громадянство за спрощеною процедурою для окремих категорій осіб. Зокрема, таким правом наділені українці, які народилися і постійно проживали на території нині окупованого Севастополя і Криму і виїхавши до 18 березня 2014 року.

Крім того, в квітні цього року Путін підписав указ, що дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку жителям окупованих територій України на Донбасі.