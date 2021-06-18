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    Собаки на злітній смузі. В аеропорту Сімферополя не зміг приземлитися літак із Москви

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    Собаки на злітній смузі. В аеропорту Сімферополя не зміг приземлитися літак із Москви
    Фото: new.sipaero.ru

    На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу

    Пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в окупованому Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на співрозмовників у службах аеропорту

    «Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про декількох тварин на смузі, попередньо – про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про захід на друге коло».

    Відзначається, що пізніше – коли фахівцям аеродромних служб вдалося прогнати зі смуги двох собак – літак благополучно приземлився.

    На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу.

    Раніше, в окупованому Росією Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через лайнер Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги. «Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля. Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються», – повідомила адміністрація летовища.

    Теги: Крим лайнер літак Сімферополь
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    Собаки на злітній смузі. В аеропорту Сімферополя не зміг приземлитися літак із Москви