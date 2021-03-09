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    У Чехії зафіксували найбільшу кількість померлих за останні 70 років

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    У Чехії зафіксували найбільшу кількість померлих за останні 70 років - У Чехії зафіксували найбільшу кількість померлих за останні 70 років
    У Чехії зафіксували найбільшу кількість померлих за останні 70 років
    Фото: Reuters

    Серед регіонів Чехії найбільше громадян померло в Карло-Варському краї, а також у Моравсько-Сілезькому і Ліберецькому

    У січні 2021 року в Чехії померло 15,9 тисячі громадян цієї країни.

    Про це повідомив Чеський статистичний інститут (ČSÚ – Český statistický úřad).

    Це число на 50 відсотків перевищує середню кількість померлих за місяць упродовж 2015–2019 років і є найбільшою за останні 70 років.

    Статистика вказує, що в січні цього року на 100 тисяч громадян припадає 148 смертей, тоді як у цьому ж місяці 2015–2019 років помирали близько 100 чехів. 6 січня 2021 року вписане до історії як день із найбільшою кількістю померлих – 571 людина.

    «Історично в часовому вимірі абсолютних даних, починаючи з 1950 року, ще ніколи не була кількість померлих у січні вищою, ніж цього року. Найближче до цього числа був 1970 рік, тоді в січні під час епідемії так званого «гонконгського грипу» кількість померлих сягнула 15,3 тисячі осіб», – зазначив голова Чеського статистичного інституту Марек Ройчек.

    За статистикою, за січень 2021 року, як і в січнях 2015–2019 років, серед померлих переважають чоловіки. Їхня кількість (в перерахунку на 100 тисяч громадян) зросла на 58 відсотків, жінок – на 38 відсотків.

    Серед регіонів Чехії найбільше громадян померло в Карло-Варському краї, а також у Моравсько-Сілезькому і Ліберецькому. Найменше – в Празі й у Пльзенському і Південно-Чеському краях.

    Теги: Чехія статистика смерть коронавірус
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