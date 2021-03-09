Спалах коронавірусу на Прикарпатті. «Євросолідарність» вимагає закрити Буковель

«Європейська солідарність» переконана, що робота курорту «Буковель» стала причиною спалаху коронавірусу на заході України

«Європейська солідарність» вимагає від влади припинити роботу курорту «Буковель» на Прикарпатті через загрозливу епідемічну ситуацію в регіоні. Про це під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс Україна» заявили представники політичної сили.

В «Європейській солідарності» наголошують, що бізнес олігарха Ігоря Коломойського, який є давнім партнером президента Володимира Зеленського, має привілейоване становище в Україні, і це призвело до нової хвилі коронавірусу.

«Сьогодні міська влада Івано-Франківська вже б’є в набат, бо не вистачає ліжко-місць, і просить область підключитися до вирішення цих питань. Чому так сталося в Івано-Франківській області і чому зараз там «червона зона»? Однією з основним причин є приїзд Володимира Зеленського в усім відомий гірськолижний курорт «Буковель», який часто пов’язують із Шевченком, який активно вступив в передвиборчу кампанію. Так само це спричинило активізацію багатьох туристів, зокрема з-за кордону. Всім відомо, що зараз новий штам коронавірусу – так званий британський штам, який має дуже важкі наслідки. І ми вже бачимо в себе в країні прояви цього штаму, зокрема і в Івано-Франківській області», – наголосив депутат Київради, громадський активіст, учасник війни проти російської агресії Олександр Погребиський.

«Катастрофічна ситуація з Covid у західній Україні. Є обмежувальні заходи для багатьох, малого і середнього бізнесу, але ми бачимо, як, на жаль, ці обмежувальні заходи не стосуються «Буковеля». І «Буковель» перетворився у «Велюр»–2», – сказала народна депутатка Марія Іонова.

Під час пресконференції були також надані факти масштабного розкрадання бюджетних коштів через так зване «Велике будівництво», яке на Прикарпатті реалізує компанія з орбіти олігарха Коломойського. За даними представниці ініціативи CoST Ukraine Неллі Стельмах, кожен кілометр дороги, який будує структура власника «Буковеля» Олександра Шевченка, обходиться платникам податків дорожче на 1,2 млн грн. Тільки на п’яти проаналізованих контрактах збитки державі склали 374 млн грн.

«Ми бачимо дерибан «Зеленський-Коломойський». Якщо беремо ситуацію в Івано-Франківській області, то це має прізвище Шевченко. Це торгівля на крові чи не торгівля на крові? Ми почули цифри. Скільки концентраторів могла закупити область, і скільки людських життів могло бути збережено?» – наголосила Марія Іонова.

«Ми вимагаємо закриття «Буковеля», бо саме «Буковель» є причиною тих наслідків, тих «червоних зон», які ми маємо в Івано-Франківській області, і тієї кількості захворювання серед людей, які проживають в області», – заявив Погребиський.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії.

в Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.