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    Кабмін заборонив пасажирські перевезення у регіонах «червоної» зони карантину

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    У &laquo;червоній&raquo;&nbsp;зоні громадський транспорт не працюватиме - Кабмін заборонив пасажирські перевезення у регіонах «червоної» зони карантину
    У «червоній» зоні громадський транспорт не працюватиме

    Під заборону не потрапили транзитні перевезення

    Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в регіонах «червоної» зони.

    Зокрема, під заборону потрапили пасажирські перевезення у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

    Про це передає Телеграм-канал «Коронавірус.інфо».

    Мова йде про регулярні та нерегулярні транспортні перевезення, крім транзитних.

    Дозволяється:

    • перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості не більше п'яти осіб, у т.ч. водій (без урахування дітей);
    • перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом в межах кількості місць для сидіння за умови інформування про маршрут руху органів Нацполіції;
    • перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури;
    • перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у приміському сполученні за погодження з ОДА.
    1615319860-5272

    На цей момент у «червоній» зоні карантину перебувають чотири регіони західної України: Житомирська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

    У МОЗ пояснили, що умовою для запровадження жорсткого локдауну на всій території України є перебування в «червоній» зоні 13 і більше областей.

    Нагадаємо, Степанов оголосив про початок третьої хвилі коронавірусу.

    В Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.

    Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

    Теги: Кабмін перевезення коронавірус
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