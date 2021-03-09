Кабмін заборонив пасажирські перевезення у регіонах «червоної» зони карантину

У «червоній» зоні громадський транспорт не працюватиме

Під заборону не потрапили транзитні перевезення

Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в регіонах «червоної» зони.

Зокрема, під заборону потрапили пасажирські перевезення у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Про це передає Телеграм-канал «Коронавірус.інфо».

Мова йде про регулярні та нерегулярні транспортні перевезення, крім транзитних.

Дозволяється:

перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості не більше п'яти осіб, у т.ч. водій (без урахування дітей);

перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом в межах кількості місць для сидіння за умови інформування про маршрут руху органів Нацполіції;

перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури;

перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у приміському сполученні за погодження з ОДА.

На цей момент у «червоній» зоні карантину перебувають чотири регіони західної України: Житомирська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

У МОЗ пояснили, що умовою для запровадження жорсткого локдауну на всій території України є перебування в «червоній» зоні 13 і більше областей.

Нагадаємо, Степанов оголосив про початок третьої хвилі коронавірусу.

В Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.

Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.