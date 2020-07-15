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    У світі

    У Чехії зіткнулися два потяги: є жертви (фото)

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    Зіткнення потягів сталося вночі - У Чехії зіткнулися два потяги: є жертви (фото)
    Зіткнення потягів сталося вночі
    Фото: Поліція Чехії

    За даними чеської поліції, загинула одна особа, отримали поранення - 35

    У ніч на 15 липня в Чехії, неподалік Праги, зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті інциденту декілька десятків пасажирів отримали поранення, повідомляє агентство Associated Press.

    Зіткнення сталося біля станції Ческі-Брод. Близько 00:30 пасажирський поїзд врізався у вантажний, що стояв на залізничих шляхах. За даними рятувальників, близько 60 людей поранено. Їх доставили в найближчі лікарні.

    Поліція повідомляє, що одна особа загинула, 35 – отримали поранення.

    Залізничні шляхи, що ведуть з Праги на схід країни, довелося тимчасово перекрити.

    Причини події з'ясовуються.

    Подібний випадок стався в Чехії тиждень тому. Там лоб в лоб зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті цього загинуло три людини, ще близько 20 отримали травми.

    катастрофа Чехія потяг
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