У Чехії зіткнулися два потяги: є жертви (фото)



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Зіткнення потягів сталося вночі Фото: Поліція Чехії

За даними чеської поліції, загинула одна особа, отримали поранення - 35

У ніч на 15 липня в Чехії, неподалік Праги, зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті інциденту декілька десятків пасажирів отримали поранення, повідомляє агентство Associated Press.

Зіткнення сталося біля станції Ческі-Брод. Близько 00:30 пасажирський поїзд врізався у вантажний, що стояв на залізничих шляхах. За даними рятувальників, близько 60 людей поранено. Їх доставили в найближчі лікарні.

Поліція повідомляє, що одна особа загинула, 35 – отримали поранення.

Stř. Čechy - Český Brod: Záchranářské práce ukončeny. Jedna osoba srážku vlaků nepřežila, 35 utrpělo zranění, z toho 4 těžce, 2 středně těžce, ostatní lehce. Na místě neštěstí 21 policejních hlídek, psovod, krim. technik, krizový intervent, vrtulnik s termovizí.#policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2020

Залізничні шляхи, що ведуть з Праги на схід країни, довелося тимчасово перекрити.

Причини події з'ясовуються.

Подібний випадок стався в Чехії тиждень тому. Там лоб в лоб зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті цього загинуло три людини, ще близько 20 отримали травми.