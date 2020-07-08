Екологічна катастрофа на окупованому Донбасі: водойми пересихають через знищені бойовиками шахти

«Захисники Донбасу» вбили підприємства, зробили жебраками людей, а тепер добралися і до природи

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В ОРДЛО предсказуемо наступила экологическая катастрофа, о которой предупреждали ещё в 2014-м. Из-за бездумного уничтожения шахт и шахтных водоотливов теперь мелеют водохранилища и пруды, пересыхают реки.

На Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат - исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината. Впрочем, комбинат тоже постепенно уничтожается, так что, может, и вода скоро ему не будет нужна.

Раньше проблему боевики замалчивали. Но теперь она настолько обострилась, что ее признало даже «Минприроды ЛНР». Правда, никто не знает, что теперь делать. Денег-то нет.

Не устаю удивляться, насколько хищнически «защитники Донбасса» продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы. Насколько же нужно ненавидеть эту территорию и ее жителей, чтобы такое с ними вытворять...

Джерело: блог Дениса Казанського

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