Чехія пом'якшила карантин: дозволено ходити без масок



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З 1-го липня на більшій частині території Чеської Республіки скасовується вимога носити медичні маски

Жителі Чехії більше не зобов'язані вдягати маски ні в громадському транспорті, ні у внутрішніх приміщеннях

З 1 липня влада Чеської Республіки скасувала ряд обмежень, введених для боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє Czech Radio.

«З 1-го липня на більшій частині території Чеської Республіки скасовується вимога носити медичні маски, введена з метою боротьби з епідемією коронавірусу. Також з 1 липня всі визначні пам'ятки Чехії - замки, палаци й музеї - починають працювати у звичайному режимі. Без обмежень можна також відвідувати басейни та зоопарки», - йдеться в повідомленні.

Жителі Чехії більше не зобов'язані вдягати маски ні в громадському транспорті, ні у внутрішніх приміщеннях.

Виняток становлять медичні та соціальні установи, а також Прага і Моравсько-Сілезький край. Там зберігається вимога закривати ніс і рот в окремих місцях, наприклад, в празькому метро та у внутрішніх приміщеннях, де проходять заходи з числом учасників понад 100 осіб.

Зазначається, що у внутрішніх приміщеннях культурних установ скасовується необхідність дотримуватися дистанції у 2 метри.

А ресторани і бари знову зможуть працювати й після 23-ї години. Глядачі кінотеатрів можуть приносити в зал для глядачів їжу і напої.

До слова, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Зазначимо, напередодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня.

Також 1 липня п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.