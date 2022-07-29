У Чехії п’яту добу горить один з найгарніших національних парків

В операції гасіння пожежі бере участь чеська військова авіація

У Чехії вже п’яту добу не можуть загасити пожежу, яка охопила один з найгарніших національних парків – «Чеську Швейцарію» (České Švýcarsko) в Грженску на північному заході Чеської республіки. З вогнем борються близько 500 чеських і німецьких пожежників, повідомляє Радіо Свобода.

Парк розташований на обох берегах річки Лаба поблизу кордону з Німеччиною.

Йдеться про одну з чотирьох унікальних і найвідоміших чеських природніх резервацій, яка охоплює високі пісковикові гори і густі лісові масиви загальною площею понад 1 тис. гектарів.

Пожежу намагаються побороти літаками, з яких скидають тисячі літрів води. В операції гасіння пожежі бере участь чеська військова авіація, якій прийшли на допомогу гвинтокрили зі Словаччини й Польщі. Віднині особливу допомогу в гасінні пожежі надає Італія літаками Canadair, які, за повідомленнями медіа, в стані підняти 6 тис. літрів води. Всього гасінням пожежі займається сім гвинтокрилів.

Жертв серед населення немає, вогонь забрав лише кілька будинків. Місцеве керівництво оголосило особливий ступень небезпеки, допомагає в евакуації населення.

В Чехії піднялася велика хвиля підтримки жителів Грженска, вже зібрано понад 3 мільйони чеських крон (понад 120 тисяч євро) для місцевого населення. Зі свого боку навколишні жителі активно підтримують питною водою й харчуванням пожежників – професійних і добровільних, які цілодобово без перерви гасять вогонь.

За останніми повідомленнями, вогонь досі не вдалося взяти під контроль.

Причина виникнення пожежі вивчається, певними отриманими свідченнями займається чеська поліція, однак точніше про причину виникнення пожежі можна буде говорити аж після її повної ліквідації.

Аналізувати нанесені вогнем природі втрати також наразі ще завчасно, хоча про шляхи відновлення «Чеської Швейцарії» фахівці вже складають плани.

Як повідомлялося, масштабні лісові пожежі спалахнули у федеральних землях ФРН Бранденбург і Саксонія