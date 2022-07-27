У Німеччині вирують лісові пожежі, є постраждалі
У Саксонію вогонь перекинувся з території сусідньої Чехії
Приблизно 700 пожежників і не менш як 90 одиниць техніки борються з лісовими пожежами у федеральних землях ФРН Бранденбург і Саксонія. Про це повідомляє DW.
Зазначається, що обстановка залишається напруженою. Лісові пожежі вирують і в сусідній Чехії.
У Бранденбурзі вогонь спалахнув 25 липня й охопив територію 500 га, влада оголосила надзвичайну ситуацію. Близько семи сотень чоловік евакуйовано. Повідомляється про сім поранених пожежників.
У Саксонію вогонь перекинувся з території сусідньої Чехії, де розгорівся ще в неділю, 24 липня, на території Національного парку «Богемська Швейцарія». За даними місцевої влади, ситуація залишається напруженою, і боротьба з вогнем триватиме ще кілька днів.
У Чехії лісові пожежі намагаються загасити близько 400 пожежників, подекуди вогонь перекинувся на житлові будинки. Жителі деяких сіл евакуйовані.
Пожежі пов’язують з цьогорічною аномальною спекою в Європі.
Лісові пожежі також вирують у Франції, Греції, Португалії та Іспанії, де вигоріли десятки квадратних кілометрів лісу, тисячі жителів і туристів покинули місця проживання й відпочинку, є людські жертви.
До слова, Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото).
Нагадаємо, у французькому південно-західному департаменті Жиронда з вирували дві масштабні пожежі.
Як повідомлялося раніше, лісова пожежа спалахнула у турецькому Бодрумі.
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