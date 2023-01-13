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У Чехії сталась аварія на шахті, є загиблий та поранені

Олександра Садова
glavcom.ua
У Чехії сталась аварія на шахті, є загиблий та поранені
зображення ілюстративне
фото з відкритих джерел

Одинадцятеро шахтарів отримали травми

Через аварію на копальні у Чехії загинула одна людина та ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Xinhua.

Аварія сталася на глибині 1100 метрів під землею у вугільній шахті CSM-South поблизу міста Карвіна. Шахта належить державній гірничій компанії OKD.

Зазначається, що один чеський шахтар загинув, одинадцять отримали поранення, один з яких поляк. Серед постраждалих п'ятеро отримали важкі та середні травми.

Проводять розслідування для встановлення точної причини аварії.

Нагадаємо, у Поморському воєводстві Польщі розбився приватний вертоліт. Загинув пілот.

За кілька хвилин до 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про зникнення 51-річного жителя гміни Смєтово-Гранічне.

Слідчі встановили, що чоловік близько 13:00 злетів з приватної власності на зелено-чорному вертольоті Robinson R22 і полетів у невідомому напрямку.

Речник поліції в Старогарді Гданському повідомив, що після 21:00 до служб надійшла інформація про те, що в лісовому комплексі поблизу села Лесна Яня знайдено розбитий гелікоптер. Всередині виявили труп пілота.

Раніше повідомляли, що два вертольоти зіткнулися поблизу морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Чотири людини загинули, троє отримали важкі поранення.

Зіткнення сталося поблизу тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі близько 14:00 за місцевим часом, коли у парку відпочивали сім'ї, які насолоджувалися канікулами.

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Теги: Чехія розслідування аварія шахта поранення

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