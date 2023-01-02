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Два гелікоптери зіткнулися у повітрі біля парку в Австралії, є загиблі

Олександра Садова
glavcom.ua
Два гелікоптери зіткнулися у повітрі біля парку в Австралії, є загиблі
фото з відкритих джерел

Один із гелікоптерів зумів приземлитися після зіткнення

Два вертольоти зіткнулися поблизу морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Чотири людини загинули, троє отримали важкі поранення. Про це повідомляє Sky News.

Зіткнення сталося поблизу тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі близько 14:00 за місцевим часом, коли у парку відпочивали сім'ї, які насолоджувалися канікулами.

Австралійське бюро безпеки на транспорті підтвердило, що зіткнення в повітрі було смертельним.

Фото: EPA

Служба швидкої допомоги Квінсленда повідомила, що на місці події обстежують 13 пацієнтів. Натомість місцеві ЗМІ повідомляють, що під час інциденту загинуло четверо людей.

ABC News повідомляє, що один із гелікоптерів мав логотип Sea World і зумів приземлитися після зіткнення.

На місце відправили слідчих.

EPA

Нагадаємо, невідомі напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа. В результаті загинули 14 осіб. 

Інцидент стався 1 січня вранці. Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах та відкрили вогонь по охоронцях. Військові та поліція штату змогли взяти ситуацію під контроль за кілька годин.

Серед загиблих 10 людей – охоронці в'язниці, ще четверо – ув'язнені. Ще 13 людей отримали поранення. Як мінімум 24 ув'язнені змогли втекти.

Поліціянти затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули. Поліція з'ясовує, яке злочинне угруповання відповідальне за напад.

Раніше повідомляли, що у Нью-Йорку 53-річна жінка намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй на Манхеттені.

Жінку госпіталізували після того, як поліцейські вмовили її вийти з автомобіля. «У жінки був психічний розлад», – повідомило виданню джерело в поліції.

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Теги: Австралія смерть гелікоптер

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