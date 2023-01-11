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У Польщі розбився вертоліт, загинув пілот (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
У Польщі розбився вертоліт, загинув пілот (фото)
У лісовому комплексі поблизу села Лесна Яня знайдено розбитий гелікоптер
фото: фейсбук Kociewski.pl

До поліції надійшло повідомлення про зникнення 51-річного жителя гміни Смєтово-Гранічне

У Поморському воєводстві Польщі розбився приватний вертоліт. Загинув пілот. Про це повідомляє RMF24.

Речник Старогардського районного відділу поліції у Гданську, штаб-офіцер Марцін Кунка розповів, що за кілька хвилин до 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про зникнення 51-річного жителя гміни Смєтово-Гранічне.

Слідчі встановили, що чоловік близько 13:00 злетів з приватної власності на зелено-чорному вертольоті Robinson R22 і полетів у невідомому напрямку.

Оперативний черговий поліції негайно направив на місце події поліцейських з найближчих відділень поліції у Гданську.

Польське агентство аеронавігаційних служб додатково направило в район пошуків морський пошуково-рятувальний вертоліт.

Речник поліції в Старогарді Гданському повідомив, що після 21:00 до служб надійшла інформація про те, що в лісовому комплексі поблизу села Лесна Яня знайдено розбитий гелікоптер. Всередині виявили труп пілота.

Більш детальні обставини інциденту з'ясує Державна комісія з розслідування авіаційних подій. Співробітники поліції забезпечують охорону місця події.

фото: фейсбук Kociewski.pl
фото: фейсбук Kociewski.pl
фото: фейсбук Kociewski.pl
фото: фейсбук Kociewski.pl

Нагадаємо, Польща офіційно звернеться до Конгресу США за підтримкою у питанні компенсацій від Німеччини за збитки, яких було завдано під час Другої світової війни. 

Уряд Польщі планує виносити на міжнародний рівень свої претензії до Німеччини і першим кроком буде звернення до Конгресу США. 

Польща розраховує на підтримку від американської сторони щодо вимог Варшави у компенсації за збитки, які були завдані під час Другої світової війни.

Раніше повідомляли, що два вертольоти зіткнулися поблизу морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Чотири людини загинули, троє отримали важкі поранення.

Зіткнення сталося поблизу тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі близько 14:00 за місцевим часом, коли у парку відпочивали сім'ї, які насолоджувалися канікулами.

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Теги: Польща літак авіакатастрофа

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