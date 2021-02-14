У День закоханих росіяни вийдуть в підтримку Навального

Прихильники опозиціонера Навального планують у День закоханих, провести акції протесту при ліхтариках і свічках у формі серця

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального планують у неділю, у День закоханих, провести збори при свічках у дворах житлових територій Росії, попри попередження, що їх можуть заарештувати. Про це повідомляє Reuters.

Прихильники Олексія Навального оголосили мораторій на вуличні акції до весни після того, як протягом останніх кількох тижнів правоохоронці затримали тисячі людей під час протестів проти арешту та ув’язнення опозиційного політика.

Але зараз вони хочуть, щоб росіяни продемонстрували солідарність з Навальним, зібравшись у дворах житлових територій на 15 хвилин у вечір на День закоханих, засвітивши ліхтарики мобільних телефонів та поставивши свічки у формі серця.

«Путін – це страх. Навальний – це любов. Тому ми переможемо», – написав у Twitter Леонід Волков, один із найближчих соратників Навального, закликаючи людей збиратися.

Навальний в серпні 2020 року був отруєний в Росії забороненим бойовим отруйною речовиною з групи «Новачок» і потім перевезений на лікування до Німеччини. Після курсу реабілітації він і Юлія 17 січня повернувся в Росію і відразу ж був затриманий, а потім заарештований на 30 діб. Представники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) заявили, що опозиціонер перебував у розшуку за порушення умовного терміну покарання.

Нагадаємо, адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв’язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше». Звернення має бути розглянуто в березні.