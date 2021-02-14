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    У Росії стався обвал шахти: майже 100 людей під завалами

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    У Росії стався обвал шахти: майже 100 людей під завалами

    Під час обвалення породи загинув один робітник

    В Російській Федерації відбулося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.

    Про це повідомляє пресцентр МНС Росії.

    Інформація про обвалення породи в штреку на гірничодобувному підприємстві, у Новокузнецькій міському окрузі надійшла рятувальникам 14 лютого 03:10 за місцевим часом.

    На момент події в шахті перебувало 98 осіб. Людей виводять на поверхню.

    Російське інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах передає, що НП сталася на шахті «Ювілейна». За словами співрозмовника агентства, під час обвалення породи загинув один робітник.

    Як повідомлялося сьогодні, 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

    Раніше повідомлялося, що українські шахтарі вимагають погашення зарплатних боргів.

    Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.

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    Теги: Росія вугілля рятувальники
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