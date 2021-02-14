У Росії стався обвал шахти: майже 100 людей під завалами

Під час обвалення породи загинув один робітник

В Російській Федерації відбулося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.

Про це повідомляє пресцентр МНС Росії.

Інформація про обвалення породи в штреку на гірничодобувному підприємстві, у Новокузнецькій міському окрузі надійшла рятувальникам 14 лютого 03:10 за місцевим часом.

На момент події в шахті перебувало 98 осіб. Людей виводять на поверхню.

Російське інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах передає, що НП сталася на шахті «Ювілейна». За словами співрозмовника агентства, під час обвалення породи загинув один робітник.

Як повідомлялося сьогодні, 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

Раніше повідомлялося, що українські шахтарі вимагають погашення зарплатних боргів.

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