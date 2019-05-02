У Флориді вчителям дозволили носити зброю в школу



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Вчителі повинні пройти 144-годинний курс навчання володіння вогнепальною зброєю

Ради шкільних округів штату самі вирішуватимуть, чи озброювати вчителів, які в них працюють

Нижня палата парламенту штату Флорида 1 травня схвалила законопроект, який дозволяє вчителям носити в школу зброю. Ініціативу підтримали 65 парламентаріїв, проти висловилися 47.

Сенат Флориди схвалив законопроект ще минулого тижня 22 голосами «за» із 17 «проти». Губернатор штату Рон ДеСантіс теж говорив, що схвалює рішення.

Зараз приходити на роботу зі зброєю можуть лише співробітники, які не працюють учителями, наприклад, прибиральники та спортивні тренери. Тепер це буде буде дозволено і вчителям, які повинні пройти 144-годинний курс навчання володіння вогнепальною зброєю.

Ради шкільних округів штату самі вирішуватимуть, чи озброювати вчителів, які в них працюють. За даними ЗМІ, це планують зробити 40 із 67 округів.

Противники ініціативи вважають, що вирішити проблему зброї збільшенням її кількості неможливо.

Нижня палата парламенту штату Флорида ухвалила закон для розширення програми «Страж», яку прийняли після масової стрілянини в школі Паркленд у лютому 2018 року.

Як відомо, 14 лютого минулого року у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина: загинули 17 людей.

Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному. Йому загрожує смертельний вирок.

Після цього прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.

Натомість Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї

Згодом президент США Дональд Трамп запропонував дозволити вчителям носити із собою зброю для самооборони.

Вчителі повинні пройти 144-годинний курс навчання володіння вогнепальною зброєю.

Джерело: LB.ua