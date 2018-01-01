Трамп запропонував озброїти американських вчителів

Глава Білого дому пояснив, що мова йде про приховане носіння зброї, а вчителі повинні будуть проходити спеціальну підготовку

Президент США Дональд Трамп запропонував дозволити вчителям носити із собою зброю для самооборони. Про це Трамп заявив під час зустрічі з підлітками, які стали свідками стрілянини в школі у Флориді, в результаті якої загинуло 17 осіб, повідомяє Reuters. «Якби у вас був учитель, який би вмів поводитися з вогнепальною зброєю, цей напад



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Дональд Трамп під час зустрічі зі свідками стрілянини в школі у Флориді

Глава Білого дому пояснив, що мова йде про приховане носіння зброї, а вчителі повинні будуть проходити спеціальну підготовку

Президент США Дональд Трамп запропонував дозволити вчителям носити із собою зброю для самооборони.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з підлітками, які стали свідками стрілянини в школі у Флориді, в результаті якої загинуло 17 осіб, повідомяє Reuters.

«Якби у вас був учитель, який би вмів поводитися з вогнепальною зброєю, цей напад міг би закінчитися куди менш плачевно», - сказав президент.

Він пояснив, що мова йде про приховане носіння зброї, а вчителі повинні будуть проходити спеціальну підготовку.

За його словами, влада «серйозно розгляне це питання».

Як зазначається, ідею озброїти вчителів подав один із батьків, присутніх на зустрічі в Білому домі. Трамп тут же провів голосування серед присутніх, попросивши їх підняти руки, якщо вони схвалюють цю ідею.

«Вважаю, що багато хто буде проти цього... І багатьом це сподобається», - додав він.

Також в ході зустрічі Трамп розкритикував створення на території шкіл «вільних від зброї зон». Американський лідер пояснив, що в подібних «вільних зонах» злочини скоюються, зокрема, і через те, що зловмисники усвідомлюють, що по ним не буде відкритий вогонь у відповідь.

Президент також запропонував наймати на роботу в школи в якості співробітників, які забезпечують безпеку на території освітніх установ, колишніх військовослужбовців, які знають, як поводитися зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що 19-річному стрілку Ніколасу Крузу, який минулого тижня позбавив життя 17 людей в старшій школі штату Флорида, загрожує смертельний вирок.

Нагадаємо, минулого тижня тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні.

20 лютого прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.

Натомість Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї

Як відомо, 4 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.

Джерело: Новое Время