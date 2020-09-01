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    У світі

    У фонтані одного з бельгійських міст знайшли серце його першого бургомістра

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    Зараз скринька з серцем першого бургомістра Верв'є виставлена у міському Музеї мистецтв - У фонтані одного з бельгійських міст знайшли серце його першого бургомістра
    Зараз скринька з серцем першого бургомістра Верв'є виставлена у міському Музеї мистецтв

    Стан збереження скриньки з серцем бургомістра - бездоганний

    У фонтані бельгійського міста Верв’є знайшли скриньку з серцем його першого бургомістра П’єра Давида. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

    Керівник реставраційних робіт Максим Дегей зазначив, що легенда стала реальністю: скринька знаходилась у верхній частині фонтану, дуже близько до бюста П'єра Давида, за каменем, який прибрали для реконструкції фонтану.

    Дегей уточнив, що стан збереження скриньки бездоганний. «Це відкриття відбулося в рамках проєкту «Верв'є, дружнє місто», - повідомив реставратор.

    Дегей поінформував, що П'єр Давид з 1798 по 1839 рік керував містом за різних режимів. Завдяки йому у Верв'є була створена пожежна команда, відкрилася середня школа. «Численні історичні  свідчення містять згадку про наявність скриньки з серцем бургомістра у фонтані, проте дотепер ця інформація вважалася легендою», - наголосив реставратор.

    За оповідями, після раптової смерті бургомістра в 1839 році, у віці 58 років, міська влада вирішила вилучити його серце, яке спочатку зберігалося в ратуші, а потім було поміщено в фонтан, розташований на площі. Фонтан, який носить ім'я П'єра Давида, споруджений через 44 роки після його смерті.

    Зараз скринька з серцем першого бургомістра Верв'є виставлена на другому поверсі міського Музею мистецтв і кераміки, в кімнаті, спеціально обладнаній в пам'ять про П'єра Давида, в оточенні декількох предметів і документів, що стосуються його життя і смерті.

    Бельгія фонтан місто влада
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