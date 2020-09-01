У фонтані одного з бельгійських міст знайшли серце його першого бургомістра



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Зараз скринька з серцем першого бургомістра Верв'є виставлена у міському Музеї мистецтв

Стан збереження скриньки з серцем бургомістра - бездоганний

У фонтані бельгійського міста Верв’є знайшли скриньку з серцем його першого бургомістра П’єра Давида. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Керівник реставраційних робіт Максим Дегей зазначив, що легенда стала реальністю: скринька знаходилась у верхній частині фонтану, дуже близько до бюста П'єра Давида, за каменем, який прибрали для реконструкції фонтану.

Дегей уточнив, що стан збереження скриньки бездоганний. «Це відкриття відбулося в рамках проєкту «Верв'є, дружнє місто», - повідомив реставратор.

Дегей поінформував, що П'єр Давид з 1798 по 1839 рік керував містом за різних режимів. Завдяки йому у Верв'є була створена пожежна команда, відкрилася середня школа. «Численні історичні свідчення містять згадку про наявність скриньки з серцем бургомістра у фонтані, проте дотепер ця інформація вважалася легендою», - наголосив реставратор.

За оповідями, після раптової смерті бургомістра в 1839 році, у віці 58 років, міська влада вирішила вилучити його серце, яке спочатку зберігалося в ратуші, а потім було поміщено в фонтан, розташований на площі. Фонтан, який носить ім'я П'єра Давида, споруджений через 44 роки після його смерті.

Зараз скринька з серцем першого бургомістра Верв'є виставлена на другому поверсі міського Музею мистецтв і кераміки, в кімнаті, спеціально обладнаній в пам'ять про П'єра Давида, в оточенні декількох предметів і документів, що стосуються його життя і смерті.