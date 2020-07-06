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    Уряд Фландрії виділив €32 млн на встановлення домашніх сонячних станцій

    нова енергія
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    Грант буде доступний лише людям, які встановлюють сонячні панелі на введені в експлуатацію будинки - Уряд Фландрії виділив €32 млн на встановлення домашніх сонячних станцій
    Грант буде доступний лише людям, які встановлюють сонячні панелі на введені в експлуатацію будинки
    Фото: vrt.be

    Грантових грошей має вистачити на допомогу 21 тисячі домогосподарств

    Уряд Фландрії (Бельгія) виділив €32 млн на встановлення сонячних електростанцій на дахах приватних будинків. Заявку на отримання гранту жителі регіону зможуть подати з 1 січня 2021 року, повідомляє Vrt.

    Розмір гранту становитиме до €1500 і залежатиме від розміру фотоелектричної установки.

    «Новий грант на сонячні панелі буде одноразовим платежем, призначеним для заохочення людей до встановлення сонячних панелей, - зазначають у фламандському уряді. – Повертатися до колишньої дорогої системи, яка роками здійснювала платежі домогосподарствам в обмін на вироблену електроенергію, не плануємо».

    Передбачається, що проєкт допоможе встановити сонячні станції на даху близько 21 тисячі домогосподарств.

    Грант буде доступний лише людям, які встановлюють сонячні панелі на введені в експлуатацію будинки. Нові будівлі вже зобов'язані забезпечувати відновлюваність мінімальної кількості споживаної енергії.

    Раніше уряд Фландрії планував до 2020 року отримувати близько 1,2% електроенергії від загального споживання за допомогою сонячних панелей, встановлених на дахах будинків.

    За підрахунками фламандського Міністерства енергетики, якщо обладнати сонячними панелями всі доступні дахи, можна отримувати 57 тисяч МВт-год електроенергії щорічно.

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