Уряд Фландрії виділив €32 млн на встановлення домашніх сонячних станцій нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грант буде доступний лише людям, які встановлюють сонячні панелі на введені в експлуатацію будинки Фото: vrt.be

Грантових грошей має вистачити на допомогу 21 тисячі домогосподарств

Уряд Фландрії (Бельгія) виділив €32 млн на встановлення сонячних електростанцій на дахах приватних будинків. Заявку на отримання гранту жителі регіону зможуть подати з 1 січня 2021 року, повідомляє Vrt.

Розмір гранту становитиме до €1500 і залежатиме від розміру фотоелектричної установки.

«Новий грант на сонячні панелі буде одноразовим платежем, призначеним для заохочення людей до встановлення сонячних панелей, - зазначають у фламандському уряді. – Повертатися до колишньої дорогої системи, яка роками здійснювала платежі домогосподарствам в обмін на вироблену електроенергію, не плануємо».

Передбачається, що проєкт допоможе встановити сонячні станції на даху близько 21 тисячі домогосподарств.

Грант буде доступний лише людям, які встановлюють сонячні панелі на введені в експлуатацію будинки. Нові будівлі вже зобов'язані забезпечувати відновлюваність мінімальної кількості споживаної енергії.

Раніше уряд Фландрії планував до 2020 року отримувати близько 1,2% електроенергії від загального споживання за допомогою сонячних панелей, встановлених на дахах будинків.

За підрахунками фламандського Міністерства енергетики, якщо обладнати сонячними панелями всі доступні дахи, можна отримувати 57 тисяч МВт-год електроенергії щорічно.