Найближча нормандська зустріч пройде без США, – Зеленський



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Дата саміту поки не узгоджена

Найближчий саміт у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі пройде без участі Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави держави, він закликав Трампа приєднатися до вирішення конфлікту на сході України. Однак Зеленський зазначив, що найближча нормандська зустріч пройде без участі США.

«Я звертався неодноразово до Сполучених штатів і до президента Трампа, щоб він приєднався до вирішення всіх наших проблем, припинення війни і повернення наших територій. Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо на зустріч в «нормандському форматі», він приєднався». Він зазначив, що наразі необхідна зустріч «в тому форматі, який є» (Франція, Німеччина, Україна, Росія), а в разі, якщо за підсумками саміту не вдасться знайти вирішення наявних проблем, до «нормандського формату« можуть бути підключені лідери інших держав», – сказав Зеленський.

«Дату (саміту – ред.) ми чекаємо, дата поки що, на жаль, не узгоджена», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівається, що його український колега Володимир Зеленський зможе зустрітися з Володимиром Путіним і «вирішити проблеми», в тому числі конфлікт на сході України.

До слова, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.